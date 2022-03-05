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    Meksika'dan Ukrayna'ya insani yardım

    Ukrayna Parlamentosunun silah desteği çağrısına olumsuz yanıt veren Meksika, sadece insani yardımda bulunacağını açıkladı.
    • AA
    • 05.03.2022 - 04:51
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    Meksika'dan Ukrayna'ya insani yardım

    Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Andres Manuel Lopez Obrador, Rusya-Ukrayna savaşında çözümün diplomasiden geçtiğini savunarak "Biz hiçbir yere silah göndermiyoruz, biz barışçılız. Vatandaşlara koruma ve insani yardım yapılacak." ifadelerini kullandı.

    44'Ü MEKSİKALI 81 KİŞİ UÇAKLA GETİRİLDİ

    Öte yandan Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Ukrayna topraklarından 44'ü Meksikalı, toplam 81 kişinin insani uçakla ülkeye getirildiğini belirterek gerektiği takdirde Meksika vatandaşlarının getirilmesi için ikinci insani uçuşa hazır olduklarını söyledi.

    Meksika dan Ukrayna ya insani yardım #1

    UKRAYNA ELÇİSİNDEN OBRADOR'A MEKTUP

    Ukrayna'nın Meksika Büyükelçisi Oksana Dramaretska tarafından Obrador'a teslim edilen mektupta, Meksika'ya hitaben "Müttefiklerimizden gelecek askeri destekle düşmanı geri püskürtmemize yardımcı olabileceğine inanıyoruz. Ukrayna'nın hemen her köşesinde her saniye savaşlar veriyoruz. Askeri ve insani yardım sağlayabilirseniz çok minnettar oluruz." denilmişti.

    Meksika dan Ukrayna ya insani yardım #2


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