Meksikalı siyasi yakılarak öldürüldü

Meksika'nın Puebla kentinde çocuk ticareti yaptığı söylentilerinin yayılmasıyla linç edilen Meksikalı siyasi Daniel Picazo, yakılarak öldürüldü. Polis, saldırganların yakalanması çalışma başlattı.

Meksikalı siyasi Daniel Picazo, Meksika'nın Puebla kentindeki Huauchinango kasabasına ziyaret için gittiği sırada WhatsApp grup sohbetlerinde bir çocuğun kaçırılmasına karıştığına dair söylentilerin yayılması üzerine 30 kişi tarafından saldırıya uğradı.

Benzin döküp yaktılar

Saldırganların etkisiz hale getirerek geniş bir alana götürdükleri Picazo, daha sonra 200 kişilik kalabalık bir grup tarafından dövülerek linç edildi.

Olay yerine gelen çok sayıda polis ekipleri, saldırganları durdurmak için uğraştı ancak başarılı olamadı.

Saldırganlar, Picazo'yu üzerine benzin dökerek yaktı.

Çocuk kaçırma ticareti iddiasıyla yakılarak öldürülen Meksikalı siyasiye cenaze töreni düzenlendi VİDEO

Cenaze töreni yapıldı

Olayın ardından Picazo'nun cesedinin yetkililer tarafından alınması üzerine ailesi ve arkadaşları tarafından cenaze töreni düzenlendi.

Kongre üyesi Johanna Torress, Picazo'nun ülkesine bağlı ve hayatında büyük hayalleri olan yetenekli biri olduğunu söyleyerek, “Rahatlaması ve ailesinin iyiliği için Tanrı'ya dua ediyorum.” dedi.

Saldırının sorumluları aranıyor

Belediye meclisi tarafından yapılan açıklamada ise yapılan saldırının onaylanmadığı ve suç teşkil eden davranışların Meksika prosedürlerine göre yargılanması gerektiği belirtildi.

İHA’da yer alan habere göre yetkililer, saldırının sorumlularının bulunması için gerekli çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Bir kişi daha dövülerek öldürülmüştü

Geçtiğimiz 15 Mayıs'ta Izucar de Matamoros'ta bir adam, motosiklet çalmaya teşebbüs etmekle suçlandıktan sonra bir kalabalık tarafından dövülerek öldürülmüştü.