Meksika’nın 10 kentinde sıcaklık rekoru Kuzey Amerika ülkesi Meksika’da başkent Mexico City dahil 10 kentte hava sıcaklığı rekor seviyelere ulaştı.

İHA

Dünya genelinde küresel ısınmanın etkileri artmaya devam ediyor. Meksika’da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle 10 kentte rekor sıcaklıklar kaydedildi.

Mexico City'de termometrelerin perşembe günü 34.3 santigrat dereceye ulaşmasıyla sıcaklık rekoru kırıldı.

Komşu Puebla kentinde ise hava sıcaklığı perşembe günü 35.2 santigrat dereceye çıktı. Kentte 1947’de 34.3 dereceyle kaydedilen tüm zamanların en yüksek sıcaklığı, 77 yıl sonra rekor tazeledi.

Rekor seviyeyi aştı

ABD’nin Texas eyaletinin karşısındaki sınır eyaleti Tamaulipas'taki Ciudad Victoria'da sıcaklık perşembe günü 47.4 dereceye ulaşarak 1998'deki bir önceki rekor seviyeyi aştı.

Sıcaklığın rekor seviyeye ulaştığı diğer kentler ise Toluca (31.9), Cuernavaca (39.3), Ciudad Victoria (46.0), Merida (43.5), Campeche (43.3), Progreso (41.5), Torreon (43.4) ve Queretaro (37.6) oldu.

7 kişi hayatını kaybetti

Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sıcak hava dalgasının başladığı 17 Mart ile 4 Mayıs arasında 7 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Öte yandan, kavurucu sıcaklar nedeniyle ulusal elektrik şebekesini zorlayan yüksek talep sonucu salı günü ülkenin 32 eyaletin 21’i elektriksiz kalmış, Ulusal Enerji Kontrol Merkezi (CENACE) acil durum ilan etmişti.

Dünya çapında sıcaklık artışındaki temel nedenler insan faaliyetlerinden kaynaklı iklim değişikliği ve El Nino hava olayı olarak gösteriliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)