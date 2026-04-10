Gana'da yolcu teknesi battı: 9 kişi yaşamını yitirdi

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Gonja East bölgesinde Sikakope kentinden Maitako kentine gitmekte olan 14 yolcu ve yük taşıyan tekne, kötü hava koşulları nedeniyle Volta Nehri'nde battı.

9 ÖLÜ 5 KAYIP

Ulusal basında yer alan haberlere göre kazada 2 kadın ve 7 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de kayboldu.

Yetkililer, kazada kaybolanları bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını belirtti.