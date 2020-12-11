Melania Trump'tan 2024 seçimleri yorumu

First Lady Trump, son başkanlık seçimlerini kaybeden eşinin, 2024'teki seçimlerde aday olması halinde kazanamayacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım başkanlık seçimlerinde ortaya çıkan sonucu ilk başta kabul etmese de daha sonra başkan seçilen Joe Biden için geçiş sürecini başlattı.

Bu gelişmeler ışığında First Lady Melania Trump, Beyaz Saray'dan ayrılık hazırlıklarını hızlandırdı.

"MELANIA, EVE GİTMEK İSTİYOR"

CNN International'ın konuyla ilgili haberi dayandırdığı kaynak, Başkan Trump'ın eşi için "O, sadece eve gitmek istiyor." dedi.

Donald Trump, aralık ayının ilk günlerinde Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda birçok Cumhuriyetçi Ulusal Komite üyelerinin de bulunduğu kalabalığa seslenerek, 2024'te aday olacağının sinyalini vermişti.

'2024'TE KAZANAMAZ' YORUMU

Trump, "Bir 4 yıl daha yapmaya çalışıyoruz. Aksi takdirde 4 yıl sonra görüşürüz." diye konuşmuştu.

Eşinin 4 yıl sonraki seçimlerde adaylığına ilişkin görüşlerini de aktaran söz konusu kaynak, Melania Trump'ın "Bu iyi gitmeyebilir." diyerek, eşinin kazanma şansının düşük olduğuna ilişkin yorum yaptığını aktardı.