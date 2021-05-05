Melinda Gates'ten zengin ülkelere korona aşısı stoklamayın çağrısı

Bill Gates'in eski eşi, düşük gelirli ülkelerin yeterli dozu alamadığını belirterek, aşı istifçiliğinden vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın kurucusu ve başkan yardımcısı Melinda Gates, koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Financial Times'ın çevrim içi etkinliğine katılan Gates, koronavirüs salgınının gelişmekte olan dünyayı kasıp kavurmasını önlemek için az şey yapılmasının hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

"AŞI STOKLAMAYI DURDURUN"

Gates, gelişmiş ülkelerin ihtiyacı olanlara bağış yapmadan önce, nüfuslarını ancak "bir noktaya kadar" aşılaması gerektiğini belirtti.

Zengin ülkeleri koronavirüs aşılarını "stoklamayı" durdurmaya çağıran Melinda Gates, "Aşı dozlarını göndermeden önce genç nüfusunuza tamamen aşı yapmanız gerekmez." dedi.

"TALİHSİZ BİR DURUM"

27 yıllık eşi Bill Gates ile boşanma kararı alan Melinda Gates, görüşünü şu şekilde aktardı:

"Düşük gelirli ülkelerin daha fazla doz almaması inanılmaz derecede talihsiz bir durum. Hatta bazıları sağlık çalışanlarını bile aşılayamıyor. Dünyanın çok daha fazla yerinde üretim yapmalıyız ki bunu tedariğe alabilelim. Şu anda gördüğümüz istifçiliği bırakın."

"2 MİLYAR DOLARLIK EKSTRA FONA İHTİYAÇ VAR"

Dünya Sağlık Örgütü, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu tarafından Nisan 2020'de "Koronavirüs Aşıları Küresel Erişim Programı" (COVAX) başlatıldı.

COVAX, koronavirüs aşılarının dünyanın en yoksul 92 ülkesine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılması hedefiyle kuruldu.

Gates, söz konusu girişimin 2 milyar dolarlık ekstra fona ve daha fazla aşı tedariğine ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.