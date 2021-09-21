Merkel'e benzeyen oyuncakların tamamı satıldı

Almanya'da Merkel'e benzetilerek üretilen oyuncak ayıların tamamı 189 eurodan alıcı buldu.

Almanya'da bir dönem kapanıyor.

Şansölye Angela Merkel, 26 Eylül seçimlerinin ardından görevi bırakacak.

Siyaseti bırakacak olan Merkel için Almanya'da bir şirket hatıra oyuncak ayı üretmeye başlamıştı.

Coburg şehrindeki bir fabrikada üretilen oyuncak ayı bir anda Alman basınının gündemine oturdu.

TAMAMI SATILDI

Yaklaşık 40 santimetre boyunda, Merkel'in saç stili ve giyim tarzına uygun şekilde tasarlanan oyuncak ayı siparişe açıldı.



500 adet üretilecek ve fiyatı 189 euro (yaklaşık 1900 TL) olarak belirlenen oyuncakların tamamı satıldı.