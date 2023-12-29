İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında insanlık dramına yol açan görüntüler ortaya çıkıyor.
Sivilleri hedef alan İsrail, gece-gündüz demeden saldırılarını sürdürüyor.
Ateşkes çağrılarının ardından insani ara verildi. Kararın sona ermesiyle İsrail güçleri, saldırılarına kaldığı yerden devam ediyor.
Bugün de savaşın gölgesinde 12'nci cuma...
Cuma günleri normalde 100 ila 150 bin kişinin saf tuttuğu Mescid-i Aksa'da, 7 Ekim'den bu yana 12 haftadır karşılaşılan durum tekrarlandı.
Mescid-i Aksa'ya girişler engelleniyor
Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki sokakları demir bariyerlerle kapatan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermiyor..
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