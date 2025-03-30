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AA & Ensonhaber

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’da, İsrail’in sıkı kısıtlamalarına rağmen 120 bin Müslüman bayram namazını kıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nin verdiği bilgilere göre, on binlerce Filistinli, İsrail polisinin engellemelerine rağmen Aksa’ya akın etti. Eski Şehir çevresinde kurulan kontrol noktalarında kimlik denetimi ve üst araması yapıldı, bazı kişilerin girişine izin verilmedi.

İSRAİL, RAMAZAN BOYUNCA KISITLAMALAR UYGULADI

İsrail yönetimi, Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa’ya girişlere sınırlamalar getirmişti. Batı Şeria’dan yalnızca 50 yaş üstü kadınlar ve 55 yaş üstü erkeklerin belirli sayıda geçişine izin verildi. İsrail basını, toplamda 10 bin Filistinlinin Aksa’da ibadet edebileceğini duyurmuştu.

Ancak Batı Şeria’dan yola çıkan Filistinliler, kontrol noktalarında uzun süre bekletildi. Yaş kriterlerini karşılayan birçok kişi dahi geri çevrildi ve Kudüs’te kalmalarına izin verilmeden, akşam saatlerine kadar Batı Şeria’ya dönmeleri şart koşuldu.