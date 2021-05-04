Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılındı

Geçen yıl sadece Harem-i Şerif görevlilerinin teravih kıldığı Mescid-i Aksa, bu sene yeniden Müslümanlarla doldu.

İsrail işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazı eda edildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden 23 Şubat’ta yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın Ramazan ayı boyunca ibadete açık olacağı belirtilmişti.

TERAVİHTE BULUŞTULAR

Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle ibadete kapatılan Mescid-i Aksa'ya bu yıl onlarca Müslüman akın etti.

Kudüs'teki Müslümanlar, teravih namazı için Müslümanların ilk kıblesi olan Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa avlusunda bir araya geldi.

İSLAM DÜNYASININ İLK KIBLESİ

Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

RADİKAL YAHUDİ ÖRGÜT VE SİYASETÇİLERİN İDDİASI

İsrail yönetimi, Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine de yaş sınırlaması getiriyor.

Birçok radikal Yahudi örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğunu iddia ederek Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılmasını istiyor.

İSRAİL İŞGALİ ALTINDA

Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında bulunuyor.

Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci mevcut. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.