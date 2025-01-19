Mescid-i Nebevi'ye ziyaretçi akını: Binlerce Müslüman dua etti

İHA
Hz. Muhammed'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) Medine'ye hicretinin ardından yaptırdığı Mescid-i Nebevi ziyaretçi akınına uğradı.
Binlerce kişi, 41 kapısı, 2 bin 540 penceresi ve 10 bin 520 kolonun bulunduğu Mescid-i Nebevi'de ibadette bulundu.
ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI
Ayrıca Hz. Muhammed'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) kabrinde dua edildi.
Öte yandan yarıyıl tatilini fırsat bilen çok sayıda Türk'ün de umre ziyareti yaptığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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