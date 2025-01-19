Mescid-i Nebevi'ye ziyaretçi akını: Binlerce Müslüman dua etti

İHA

Hz. Muhammed'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) Medine'ye hicretinin ardından yaptırdığı Mescid-i Nebevi ziyaretçi akınına uğradı.

Binlerce kişi, 41 kapısı, 2 bin 540 penceresi ve 10 bin 520 kolonun bulunduğu Mescid-i Nebevi'de ibadette bulundu.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Ayrıca Hz. Muhammed'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) kabrinde dua edildi.

Öte yandan yarıyıl tatilini fırsat bilen çok sayıda Türk'ün de umre ziyareti yaptığı görüldü.