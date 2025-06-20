Mesud Pezeşkiyan'dan İsrail'e sert çıkış: Yanıtımız daha pişman edici olacaktır

İran-İsrail gerilimi devam ediyor...

Yaşanan yeni gelişmede, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail’in İran’a yönelik devam eden saldırılarına dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

SAVAŞIN SONA ERMESİNİN TEK YOLUNU AÇIKLADI

Pezeşkiyan, her zaman barış ve huzurun peşinde olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Ancak mevcut şartlarda bu dayatılan savaşın sona ermesinin tek yolu, düşmanın kayıtsız şartsız saldırılarına son vermesi ve Siyonist teröristlerin maceracılığına kesin olarak son verilmesinin garanti altına alınmasıdır.

"YANIT DAHA SERT VE PİŞMAN EDİCİ OLACAKTIR"