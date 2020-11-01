Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'nın desteğini Bakü'ye iletti.

Resmi ziyaret amacıyla Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede, Karabağ sorununda gösterdiği destek için Ankara'ya ve Türk halkına teşekkür etti.

"TÜRKİYE İLE BİRLİĞİMİZ ÖZDEDİR"

Aliyev, Ermenistan'ın işlediği savaş suçlarının dünyaya Türk gazetecilerin duyurduğuna dikkat çekerek, şu şekilde konuştu:

"Türkiye ile birliğimiz sözde değil, özdedir ve bunu bütün dünya biliyor."

"İNŞALLAH TOPRAKLARINIZI GERİ ALACAKSINIZ"

Ermenistan karşısında başarılı sonuçlar dolayısıyla Azerbaycan'ı kutlayan Bakan Çavuşoğlu, "Tüm dünya Türkün gücünü gördü, inşallah öz topraklarınızı geri alacaksınız." diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de İlham Aliyev ile görüştü ViDEO

"CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'IN SELAM VE DESTEKLERİNİ İLETTİK"

Görüşmeye ilişkin bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Çavuşoğlu, "Can Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve desteklerini ilettik. Azerbaycanlı kardeşlerimize desteğimiz ilelebet sürecek." notunu düştü.