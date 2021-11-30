MI6 Başkanı Moore: Düşmanlarımız yapay zekaya para akıtıyor

Teknolojideki hızlı ilerlemelere dikkat çeken Moore, kendilerine rakip bazı ülkelerin yatırım yaptığı alanlar konusunda uyardı.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6'nın Başkanı Richard Moore, "Batı'nın düşmanları" olarak tanımladığı Çin ve Rusya gibi ülkelerin yapay zeka alanındaki yatırımlarına ilişkin konuştu.

Moore, dünyanın yapay zekada ustalaşma konusunda bir yarışa sahne olduğunu söyledi.

YAPAY ZEKA, KUANTUM HESAPLAMA, SENTETİK BİYOLOJİ...

"Düşmanlarımız yapay zeka, kuantum hesaplama ve sentetik biyolojide uzmanlaşmak için para ve hırs akıtıyor." diyen Moore, bu teknolojilerde yol alan ülkelerin avantaja sahip olacağını vurguladı.

"GELECEK 10 YILDAKİ İLERLEME, GEÇEN YÜZYILI GERİDE BIRAKABİLİR"

Önümüzdeki on yıldaki teknolojik ilerlemenin, geçen yüzyıldaki tüm teknolojik ilerlemeyi geride bırakabileceğine dikkat çeken Moore, "Toplum olarak bu açık gerçeği ve küresel jeopolitik üzerindeki potansiyel etkisini henüz içselleştirmiş değiliz ancak MI6 için çok tartışmalı bir odak noktası." ifadesini kullandı.

"GİZLİ KALMAK İÇİN DAHA AÇIK OLMALIYIZ"

Richard Moore, kurum olarak yeni teknolojileri kullanmak üzere değişmelere gerektiğini söyledi.

"Küresel teknoloji endüstrisini taklit etmeyi umamayız, bu yüzden ondan faydalanmalıyız." ifadesini kullanan Moore, "Gizli kalmak için daha açık olmalıyız." dedi.