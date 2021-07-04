Miami'de kısmen çöken 13 katlı binanın tamamı yıkılacak

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde 24 Haziran'da bir kısmı çöken 13 katlı binanın tamamının yıkılmasına karar verildi.

Miami İtfaiye Şefi Raide Jadallah, düzenlediği basın toplantısında, "Binanın geri kalanı yarından itibaren yıkılmaya başlanacak." dedi.



Binanın yıkılma işleminde birtakım aksaklıklar olabileceğini dile getiren Jadallah, yıkım işleminin ne kadar süreceğine ve nasıl bir yöntem izleneceğine dair detaylı bir toplantı yapılacağını sözlerine ekledi.

3'Ü ÇOCUK 22 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Öte yandan Miami Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, düzenlediği basın toplantısında, binanın enkazından 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve ölü sayısının 3'ü çocuk olmak üzere 22'ye çıktığını duyurdu.

126 KİŞİ HALEN ENKAZ ALTINDA

Enkaz altında olduğu düşünülen 126 kişiden ise hala haber alınamıyor.

270 DAİRELİK BİNANIN YARISI ANİDEN ÇÖKMÜŞTÜ

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018’de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Miami Beach’ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.