Amerikan futbolu müsabakalarının oynandığı Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nun çatısına çıkan kedi, düştü. Kedi, açılan ABD bayrağının üzerine düşerken, stadyumda büyük sevinç yaşandı.

Görüntüler Amerikan futbol takımı Miami Dolphins’ın maçlarını oynadığı Hard Rock Stadyumu'nda kayda alındı.

Çatıya çıktığı tahmin edilen bir kedi, inişe geçtiği sırada kabloya asılı kaldı.

Binlerce taraftarın yüreğini ağzına getiren kedi, bir süre kablo ile hayata tutunmaya çalıştı.

ABD BAYRAĞINA DÜŞTÜ

Kedinin düşeceğini düşünen taraflar ise maç için yanlarında getirdikleri ABD bayrağını açtı.

Tutunma mücadelesi veren kedi, daha fazla dayanamayarak kendini saldı. Kedi, mucizevi bir şekilde bayrağın üzerine düştü.

Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nun çatısından düşen kedi kurtarıldı ViDEO

SEYİRCİLERİN SEVİNCİ

Bu kurtuluş, stadyumdaki seyircilerde büyük sevinç yarattı.

Kediyi bayrakla tutan taraftar, hayvanı elleriyle havaya kaldırdı ve kurtardığı ilan etti.

Kedi bir süre sonra bayrağın üzerinden inerek sokağa doğru koştu.