Michelle Obama: Siyah Amerikalılar korkuyla yaşıyor

Floyd davası üzerinden görüşlerini paylaşan Obama, siyahilerin korkuyla hareket ettiğini söyledi.

ABD'de eski polis memuru Derek Chauvin, siyahi George Floyd'un ölümünden suçlu bulundu.

Geçen ay alınan jüri kararına göre, Floyd’un boğazına diziyle 9 dakika 29 saniye boyunca bastıran ve nefessiz bırakarak ölümüne neden olan Chauvin'in suçlu olduğu sonucuna varıldı.

DEREK CHAUVIN DAVASI

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Derek Chauvin davasında verilen kararı yerinde bulmuş, ancak adaleti sağlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurgulamıştı.

Michelle Obama, CBS televizyonunda yaptığı açıklamada, kendisinin ve eşinin bu konuda konuşmaya mecbur hissettiğini söyledi.

"SİYAH AMERİKALILAR KORKUYLA HAREKET EDİYOR"

"Amaç, liderlerin liderlik etmesini sağlamaktır." diyen Obama, "Hepimiz karar üzerine rahat bir nefes alırken, daha yapılacak işler olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Siyahi insanların hala korku içinde yaşadığını belirten Obama, siyah Amerikalıların alışveriş yaparken, köpeklerini gezdirirken ve araba kullanırken korkuyla hareket ettiğini kaydetti.

"KIZLARIM HAKKINDA ENDİŞELENİYORUM"

Michelle Obama, kendi kızları Sasha ve Malia için de endişelerini dile getirerek, "Tek başlarına arabaya her bindiklerinde, onlar için her şeyi bilmeyen birinin yaptığı varsayım hakkında endişeleniyorum. Onlar iyi öğrenciler ve kibar kızlar." ifadesini kullandı.

Barack Obama'nın eşi, ABD'deki siyahiler hakkında daha fazla konuşmaları gerektiğini sözlerine ekledi.