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    Miçotakis’in oğlu Edirne sınırında askerlik yapacak

    Miçotakis’in oğlu Edirne sınırında askerlik yapacak

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in oğlunun askerliği Edirne sınırında yer alan Dedeağaç (Evros) ilindeki topçu birliğine çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2020 - 11:27
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    Yunanistan'da erkeklere 9 ay zorunlu olan askerlikten Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in oğlu da nasbini aldı

    Yunan basını, 22 yaşındaki Miçotakis’in oğlunun Edirne sınırında yer alan Dedeağaç (Evros) ilindeki topçu birliğinde askerlik yapacağını açıkladı.

    Konstantinos Miçotakis'in önümüzdeki hafta birliğine katılacak.

    ASKERLİĞİ KENDİ İSTEDİ

    Oğul Miçotakis ABD'deki Boston Üniversitesi'ni bitirerek iki ay önce Yunanistan'a geri dönmüştü.

    Miçotakis'in yüksek lisans eğitimine başlamadan önce zorunlu askerlik görevini tamamlamak istediği belirtildi.

    Miçotakis’in oğlu Edirne sınırında askerlik yapacak #1

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