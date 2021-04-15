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Mike Pence'e kalp pili takıldı

Mike Pence'e kalp pili takıldı

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence'in düşük kalp ritmi şikayeti olduğu ve bu nedenle de dün kendisine kalp pili takıldığı bildirildi.