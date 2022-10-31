Petrol
92.52
-1.33%
Euro
18.4933
-0.23%
Dolar
18.6163
0.19%
Altın
982.36
-0.04%
Borsa
3941
1.59%
Bitcoin
387.530
-0.04%
BTXN Coin
10.49
-0.66%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Milyarder Nikolay Storonsky, Rus vatandaşlığından çıktı

    İngiliz basını, Rus iş insanının, ülkesinin pasaportundan vazgeçtiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 14:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Milyarder Nikolay Storonsky, Rus vatandaşlığından çıktı

    Ukrayna'daki savaşa tepki gösteren Rus milyarder Nikolay Storonsky, radikal bir karara imza attı.

    Forbes dergisinin en zengin Rus milyarderler sıralamasında 16'ncı sırada yer alan Storonsky, vatandaşlıktan çıkmaya karar verdi.

    Rus vatandaşlığını bıraktı

    Telegraph'ın haberine göre, İngiliz finansal teknoloji şirketi Revolut'un CEO'sunun adımı, babasının bu ayın başlarında Ukrayna hükümeti tarafından Gazprom Promgaz'ın genel müdürü rolü nedeniyle yaptırımla karşılaşmasından sonra geldi.

    Revolut'un kurucularından olan Storonsky, İngiliz pasaportunun yanı sıra Rus pasarportu da taşıyordu.

    Babasına yaptırım kararı

    Baba Storonsky, 19 Ekim'de Ukrayna'da Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (NSDC) tarafından önerilen ve Devlet Başkanı Vladimir Zelensky tarafından imzalanan yeni yaptırım listesine dahil edildi.

    Storonsky'nin "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını baltalayan ve tehdit eden eylemlerin maddi desteğinden sorumlu" olduğu belirtildi.

    Yaptırımlar sonucunda Storonsky'nin babasının, Ukrayna'daki varlıkları dondurulacak ve ülkeye girişi yasaklanacak.

    Milyarder Nikolay Storonsky, Rus vatandaşlığından çıktı #1

    Vatandaşlıktan ayrılan dördüncü Rus iş insanı

    Öte yandan Nikolay Storonsky, Rus milyarderleri arasında vatandaşlıktan ayrılan dördüncü iş insanı olarak kayıtlara geçti.

    Ekim ayı başlarında bilgi teknolojileri alanında yatırımları bulunan Yuri Milner, Rus vatandaşlığından vazgeçmişti.


    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Balıkesir'de mezarlıklarda yer bulunmuyor
    3. Sayfa

    Balıkesir'de mezarlıklarda yer bulunmuyor

    Fransa: Rusya gıda krizini ağırlaştırıyor
    Dünya

    Fransa: Rusya gıda krizini ağırlaştırıyor

    Görüş Bildir