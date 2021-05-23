Bill Gates eşine 3 milyar dolar daha verdi

Bill Gates eşine 3 milyar dolar daha verdi

Bill Gates, boşanma aşamasında olduğu eşi Melinda Gates'e 3 milyar dolar değerinde olan hisselerini devretti.

Bill Gates ve Melinda Gates'in 'milyon dolarlık' boşanma davası devam ediyor. Gates'in eşine 3 milyar dolar daha hisse verdiği belirlenirken, bu dava ile birlikte var olduğu zenginler listesinde gerileyeceği düşünülüyor.

ŞİRKET HİSSELERİNİN SAHİBİ OLDU

Melinda Gates'in, 3 milyar dolarlık hissenin dışında, 850 milyar dolar değerindeki Deere & Company hissesinin de sahibi olduğu belirtildi.

Bill Gates, eşine 2.25 milyar Deere & Company hissesi aktardı. Bu hamle ile birlikte Melinda Gates, şirketin yüzde 7’sine sahip olmuş oldu.





HİSSE DEVRİ DEVAM EDİYOR

Bill Gates, boşanma sürecinde eşi Melinda Gates’e 2.9 milyar adet AutoNation hissesi, 14.1 milyar Canadian National Railway hissesi ve 293.5 milyar adet Grupo Televisa hissesi vermişti.

Gates’in şimdiye kadar verdiği hisselerin toplam değeri 3 milyar doları geçti.



