Yusuf Tekin açıkladı: Atama yönetmeliği değişiyor Öğretmen atamaları hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugünden itibaren yüzde 50 mülakat ve yüzde 50 KPSS puanını baz alacaklarını söyledi.

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ensonhaber.com

Günlerdir beklenen öğretmen atamalarına ilişkin takvim, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açıklandı.

Bakan Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada 20 bin öğretmen ataması gerçekleştireceklerini duyurdu.

130 branşın tamamının önemli olduğunu belirten Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile 20 bin atama konusunda anlaştıklarını söyledi.

En çok atama yapılması planlanan 5 branşı da söyleyen Bakan Tekin ayrıca, atama yönetmeliğinin de değişeceğini duyurdu.

Bakan Yusuf Tekin'in açıklamasında öne çıkanlar şu şekilde;

Branşlar belli oldu

Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263 arkadaşımız, Özel Eğitim Öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik bin 597, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1594, İngilizce 968.

Atama yönetmeliğinde yeni sistem

Yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum.

"Yasa mülakat diyor"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çok tartışılan mülakatlarla ilgili Türkiye gazetesine yaptığı son açıklamada, tavrını net bir şekilde ortaya koymuştu. Bakan Tekin, mülakatlarla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: