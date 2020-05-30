Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi George Floyd'un ölümüne sebep olan polislere tepki protestolarını kontrol etmek için, Belediye Başkanı Jacob Frey sokağa çıkma yasağı ilan etti.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, 4 gün önce gözaltına alınan siyahi George Floyd'un, polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolar, şiddet olaylarına dönüştü.

Olayların önüne geçilemeyince Belediye Başkanı Jacob Frey, kente sevk edilen eyalet muhafızları ve polis ekiplerinin kontrolünde, sokağa çıkma yasağı ilan etti.

HALKA AÇIK YERLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Belediye Başkanlığı ofisinden yayınlanan duyuruda, ''Ben Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey. Bu acil durum yönetmeliği uyarınca, aşağıda belirtilen saatlerde, sokak ve caddeler dahil olmak kaydı ile tüm halka açık yerlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

CUMA VE CUMARTESİ GÜNLERİ UYGULANACAK

Frey, cuma ve cumartesi günleri akşam 20.00'den sabah 06.00’ya kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağına, güvenliğin sağlanması ve gece karanlığından istifade edilerek gerçekleştirilen kundaklama ve yağma hadiselerinin önüne geçilmesi için herkesin uyması çağrısı yaptı.

Açıklamada ayrıca, "Tüm kolluk kuvvetleri, itfaiyeciler, tıbbi personel ve Ulusal Muhafız Birliği gibi görevliler, sokağa çıkma yasağından muaftır.'' bilgisi de yer aldı.

ST.PAUL'DA DA YASAK UYGULANACAK

Öte yandan, protestoların yaşandığı Minnesota eyaletinin Saint Paul kentinde de sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.