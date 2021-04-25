Mısır Cumhurbaşkanı Sisi koronavirüs aşısı oldu

Mısır Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin koronavirüs aşısı olduğu bildirildi.

Koronavirüse karşı aşılama kampanyaları birçok ülke de tüm hızıyla sürerken, ülke liderleri halkı aşı yaptırmaları yönünde teşvik etmek için aşı olmaya devam ediyor.

HANGİ AŞIYI YAPTIRDIĞI PAYLAŞILMADI

Mısır Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin koronavirüs aşısı olduğu bildirildi. Ofis, es-Sisi’nin hangi aşıyı yaptırdığını ise paylaşmadı.

ÜLKEDE HALKA SİNOPHARM AŞISI UYGULANIYOR

Mısır’da şu anda koronavirüse karşı yürütülen aşılama kampanyası kapsamında AstraZeneca aşısı ile Çin tarafından geliştirilen Sinopharm aşısı halka uygulanıyor.

TOPLAM VAKA SAYISI 221 BİN 570'E ÇIKTI

Es-Sisi'nin Sağlık İşleri Danışmanı Awad Tag el-Din cuma günü yerel bir haber kanalına verdiği demeçte, Mısır’da yaklaşık yarım milyon kişinin koronavirüs karşı aşılandığını ifade etmişti. Mısır’da toplam vaka sayısı 221 bin 570’e, toplam can kaybı ise 12 bin 998’e ulaştı.