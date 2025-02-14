Mısır Cumhurbaşkanı'ndan İspanya'ya ziyaret

AA

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 19 Şubat'ta Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da Sanchez ile görüşecek.

Ardından Sisi, Kral 6. Felipe'nin, onuruna vereceği yemeğe katılacak.

Sisi'nin yoğun gündemine ilişkin bilgileri İspanya resmi haber ajansı EFE paylaştı.

"GAZZE, GAZZELİ FİLİSTİNLİLERİN TOPRAĞIDIR"

Haberinde Es-Sisi'nin İspanya ziyaretinin, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının ardından Orta Doğu'nun geleceği açısından önemli bir zamanda gerçekleşeceğine" vurgu yapan EFE, Başbakan Sanchez'in "kabul edilemez", Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in de "Gazze, Gazzeli Filistinlilerin toprağıdır. Onların Gazze'de kalmaları gerekir çünkü Gazze, İspanya'nın da savunduğu gibi gelecekteki Filistin Devletinin bir parçasıdır." diyerek bu plana karşı çıktıklarına işaret etti.