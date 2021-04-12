Mısır: Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz

Türkiye-Mısır hattında son dönemde verilen mesajlar ve oluşan atmosfer, iki ülke ilişkilerine yeni bir boyut kazandırmaya başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Nisan'da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Ramazan ayını tebrik etme amacıyla telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Ankara ile diyaloğu değerlendiren Şukri, ülkesinin Türkiye ile iki tarafın da faydasına olacak diyalog ve uluslararası hukuk kurallarına uygun ilişkiler kurulmasında istekli olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'NİN JESTLERİ TAKDİR EDİLİYOR"

Şukri, Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin son dönemdeki açıklamaları ve jestlerinin takdir edildiğini" söyledi.

Siyasi göstergeler aşamasından, ilişkilerin çerçevesini belirleyen siyasi açılım aşamasına geçilmesine önem verildiğini belirten Şukri, Çavuşoğlu ile Ramazan ayının gelişi münasebetiyle tebrikleşme kapsamında bir görüşme yaptıklarını anımsattı.

"MISIR UYGUN İLİŞKİLER KURULMASINDA İSTEKLİ"

Şukri, görüşmenin "Türkiye'nin Mısır'ın önemiyle alakalı yaptığı açıklamalar ve verdiği sinyaller üzerine gerçekleştiğini" kaydetti.

"Mısır, her iki tarafın da faydasına olacak bir diyalog ve çıkarlara zarar verilmeden uluslararası hukuk kurallarına uygun ilişkiler kurulmasında istekli." diyen Şukri, gerekli zemin oluştuğu zaman bunların siyasi görüşmeler şeklinde yapılmasına da önem verdiklerine işaret etti.