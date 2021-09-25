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    Mısır ve Suriye dışişleri bakanları, 10 yıl sonra ilk kez buluştu

    Şukri ve el-Mikdad, ABD'deki görüşmede Suriye krizini ele aldı.
    • AA
    • 25.09.2021 - 10:33
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    Mısır ve Suriye dışişleri bakanları, 10 yıl sonra ilk kez buluştu

    Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suriyeli mevkidaşı Faysal el-Mikdad ile bir araya geldi.

    İki ismin Suriye krizinin çözüm yollarını ele aldığı görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında New York'ta gerçekleşti.

    MISIR İLE SURİYE ARASINDA TEMAS

    Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüşmeye ilişkin ayrıntı verilmedi.

    Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre ise görüşmede, Suriye krizinde yaşanan gelişmeler ele alındı ve bunun sonlandırılması için ortak hareket edilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulmasının önemi vurgulandı.

    2011'DEN BU YANA İLK GÖRÜŞME

    Söz konusu görüşmenin, Arap Birliği'nin, 2 Ekim 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almasından bu yana iki ülke dışişleri bakanları arasında gerçekleşen ilk görüşme olduğu belirtildi.

    Mikdad'ın New York'ta Moritanya, Ürdün, Umman ve Irak dışişleri bakanlarıyla da görüştüğü aktarıldı.

    Mısır ve Suriye dışişleri bakanları, 10 yıl sonra ilk kez buluştu #1

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