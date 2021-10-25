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    Mısır'da 2017'den bu yana uygulanan OHAL kaldırıldı

    Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi, ülkede 2017 yılından bu yana uygulanan olağanüstü halin kaldırıldığını duyurdu.
    • İHA
    • 25.10.2021 - 23:39
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 23:41
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    Mısır'da 2017'den bu yana uygulanan OHAL kaldırıldı

    Mısır, 45 kişinin ölümüne sebep olan 2 kilise bombalı saldırısının ardından, 2017’de olağanüstü hal ilan etmişti.

    OHAL KALKTI

    Onlarca kez uzatılan olağanüstü hal, 4 yıl sonunda kaldırıldı.

    SİSİ: MISIR GÜVENLİK VE İSTİKRAR VAHASI HALİNE GELDİ

    Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

    "Her zaman mücadele ve emekle aradığımız o anı birlikte sizinle paylaştığımız için mutluyum. Mısır, büyük insanları ve sadık adamları sayesinde bölgede bir güvenlik ve istikrar vahası haline geldi. Bu nedenle yıllar sonra ilk kez ülke genelinde olağanüstü halin uzatılmasını iptal etmeye karar verdim"

    Mısır da 2017 den bu yana uygulanan OHAL kaldırıldı #1

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