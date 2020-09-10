Mısır'da bir gencin öldürülmesi, halkı sokağa döktü

Mısır'da bir gencin öldürülmesi, halkı sokağa döktü

Darbeci rejime bağlı polislerin işlediği cinayet sonrasında halk sokaklara çıktı.

Mısır'da darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'ye bağlı polislerin bir genci öldürmesi, ülkede büyük tepkiye yol açtı.

İslam el-Astrali'nin polis tarafından öldürülmesi sonrasında halk, sokaklara döküldü.

SİSİ'YE BAĞLI POLİSLER BİR GENCİ ÖLDÜRDÜ

İçişleri Bakanlığı'na tepki gösteren halk, "Baltaci Bakanlığı (Sahtekarlık Bakanlığı)" sloganları attı.

Darbe rejimine öfkeli kalabalık, Astrali cinayetinde hak yerini buluncaya kadar gösterileri sürdüreceklerini ve onu öldürenlerden hesap soracaklarını vurguladı.

Mısır'da polis bir genci öldürdü, halk sokaklara döküldü ViDEO