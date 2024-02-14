Mısır'da Erdoğan-Sisi görüşmesi: Yunanistan'ın gözü Akdeniz'de Yunan basını, Ankara ile Kahire'nin MEB anlaşması yapma ihtimalinin Atina'yı endişelendirdiğini belirtti. Böyle bir mutabakatın, Yunanistan-Mısır mutabakatının devre dışı kalmasına yol açacağına dikkat çekildi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında iki ülke ilişkileri ve bölgesel meseleler yer aldı.

Yunanistan kamuoyu, Doğu Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) meselesi nedeniyle görüşmeyi yakından takip ediyor.

Mısır-Yunanistan ortaklığı 'yok olma' tehdidi altında

Yunan basınından Pentapostagma'da yer alan habere göre; Türkiye'nin, Mısır ile "drone diplomasisi" yürüttüğü belirtilerek, Doğu Akdeniz'de Mısır ile Yunanistan arasında kurulan ortaklığın "yok olma" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Türkiye ile Mısır el sıkışabilir

İttifakın bozulması halinde, Girit'in güneyinde yer alan ve Libya ile ilan edilen MEB konusunda "serbestlik" ortaya çıkacağı kaydedildi. Sonrasında ise Mısır ile Türkiye arasında benzer bir mutabakata varılabileceğine dikkat çekildi.

Kahire'ye tarihi ziyaret

"Energia" adlı internet sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahire'ye tarihi bir ziyaret gerçekleştirdiğini aktardı.

Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının kullanımının da ilgi odağı olmasının beklendiği, bu duruma Yunanistan'ın da ilgi gösterdiği bildirildi.

İki ülke arasında MEB anlaşması ihtimali

Ankara ile Kahire arasında yapılacak olası bir MEB anlaşmasının, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı yaşanan anlaşmazlıkta Türkiye'ye önemli bir pazarlık kozu verebileceği ifade edildi.

Buna gerekçe olarak, "Çünkü Atina ile Kahire arasındaki MEB'in sınırlandırılması sorunlu. Yunanistan'ın çıkarlarını tam olarak korumuyor." denildi.

İki bölgesel güç

Kathimerini, ziyaret için "İki bölgesel güç arasındaki bağların yeniden inşasında büyük adım." diye yazdı.

Türkiye'nin, Mısır'a silahlı insansız hava araçları sağlayacağı kaydedildi.

'Kazan-kazan' politikası

Ayrıca ANT 1 televizyonu da son dönemde Doğu Akdeniz'de Türk ve Mısırlı yetkililer arasında önemli çalışmalar yürütüldüğü bilgisini paylaştı.

Erdoğan ile Sisi arasındaki görüşmede, Doğu Akdeniz'e ilişkin "kazan-kazan" politikasının önemli bir yer tutacağının altı çizildi.

İlişkilerde büyük bir iyileşme var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, uluslararası basında da yankılandı. Londra merkezli Middle East Eye, ilişkilerde "büyük bir iyileşmenin" olduğunu vurguladı.

Bunun işareti olarak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, geçen hafta Türkiye'nin Mısır'a insansız hava aracı satabileceğini söylemesi gösterildi.

Kırmızı halıda karşıladı

Katar merkezli Al Jazeera, gelişmeleri anbean aktardığı sayfasında şu nota yer verdi:

Erdoğan'ın Mısır ziyareti, Kahire ve Ankara'nın geçen yıl ilişkileri en yüksek diplomatik düzeyde yeniden canlandırmak için büyükelçi atamasından bu yana bir ilk oldu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin, Erdoğan'ı kırmızı halıda karşıladığı belirtildi.

Gazze meselesi odak noktaları arasında

Suudi Arabistan merkezli Arab News, Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde Gazze meselesinin odak noktalarından birini oluşturduğunu aktardı.

Haberde, Mısır ve Türkiye'den "iki bölgesel güç" şeklinde söz edildi.

Al Arabiya da Erdoğan ile Sisi'nin ilk karşılaşma anında el sıkıştığını bildirdi.