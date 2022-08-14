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Mısır'da kilisede yangın çıktı
Alevlere teslim olan kilisede onlarca yaralanan olurken, can kayıpları da yaşandı.
- Haber Merkezi
- 14.08.2022 - 13:58
- Güncelleme : 14.08.2022 - 14:50
Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki bir kilisede yangın çıktı.
Ülkedeki Kıpti Kilisesi, söz konusu kilisedeki yangında 41 kişinin öldüğünü açıkladı. 14 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.
Ayin sırasında yangın
Reuters'ın haberine göre, Ebu Sifin Kilisesi'ndeki yangının elektrik kaynaklı olduğu ifade edildi.
Çok sayıda kişinin toplandığı kilisedeki alevler izdihama yol açtı. Kiliseden fotoğrafları servis eden Mısır basını, yaralıların çeşitli hastanelere kaldırıldığını yazdı.
Mısır'da kilisede yangın çıktı VİDEO
Kullanılamaz hale geldi
İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için olay yerine giderken, polis de bölgeyi güvenlik kordonuna aldı.
Kilisenin, yangın sonucu kullanılamaz hale geldiği görüldü.