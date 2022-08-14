Alevlere teslim olan kilisede onlarca yaralanan olurken, can kayıpları da yaşandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki bir kilisede yangın çıktı.

Ülkedeki Kıpti Kilisesi, söz konusu kilisedeki yangında 41 kişinin öldüğünü açıkladı. 14 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Ayin sırasında yangın

Reuters'ın haberine göre, Ebu Sifin Kilisesi'ndeki yangının elektrik kaynaklı olduğu ifade edildi.

Çok sayıda kişinin toplandığı kilisedeki alevler izdihama yol açtı. Kiliseden fotoğrafları servis eden Mısır basını, yaralıların çeşitli hastanelere kaldırıldığını yazdı.

Mısır'da kilisede yangın çıktı VİDEO



Kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için olay yerine giderken, polis de bölgeyi güvenlik kordonuna aldı.

Kilisenin, yangın sonucu kullanılamaz hale geldiği görüldü.