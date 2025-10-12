Mısır'da meydana gelen kazada 3 Katar diplomat hayatını kaybetti

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh şehrinde kaza meydana geldi.

Katar, kazada Katar Emirlik Divanı üyesi üç diplomatın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

3 DİPLOMAT HAYATINI KAYBETTİ

Katar’ın Kahire Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Suud bin Sâmir Al Sâni, Abdullah Ganim el-Hayyarin ve Hasan Cabir el-Cabir isimli diplomatların, görevde bulundukları Şarm eş-Şeyh'te yaşanan trafik kazasında yaşamlarını yitirdiği belirtildi.

CENAZELER DOHA'YA GETİRİLECEK

Kazada yaralananların Şarm eş-Şeyh'te tedavi altına alındığı, vefat eden diplomatların cenazelerinin bugün Doha'ya getirileceği kaydedildi.