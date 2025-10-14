Mısır'daki Gazze zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi resti dünya gündeminde

Gazze'de varılan ateşkes, son 2 günde dünyanın rahat bir nefes almasına neden oldu.

70 bine yakın sivilin soykırıma uğradığı Gazze'de bomba sesleri kesildi, insanlar 2 yıl sonra ölüm korkusundan uzak uyudu.

Bu durumun kalıcı olması için ise Mısır'da Gazze zirvesi vardı.

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Mısır'da tarihi adımlar atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Şarm el-Şeyh Anlaşması imza töreninde; Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani anlaşmayı imzaladı.

TARİHİ REST DÜNYA BASININDA

Zirve öncesinde ise Mısır semalarında hareketli dakikalar yaşandı.

Katılımcı ülkelerin bilgisi dışında Trump tarafından soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da zirveye katılacağı duyuruldu.

Bu haberin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı inmek üzere olduğu Şarm el-Şeyh Havalimanı pistini pas geçti.

Havada yürütülen müzakereler sonucunda Netanyahu'nun katılımı iptal edilince Erdoğan'ın uçağı iniş yaptı.

Bu tarihi rest ve Mısır'da yapılan açıklamalar, bugün dünya basınında en geniş yer bulan konular oldu.

"ERDOĞAN'IN BASKISI NETANYAHU'YU GERİ DÖNDÜRDÜ"

Fransız haber Ajansı AFP ve Le Parisien, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Mısır'a gidişine karşı çıkışını öne çıkardı.

Le parisien, "Abbas onunla görüşmeye hazırdı, Netanyahu neden Mısır'a gitmedi" başlıklı yazısında, "Türk baskısı ve Irak tehdidi" ile Netanyahu'nun geri döndürüldüğünü yazdı.

"TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ÇABALARI"

Le Parisien'de konuya şu ifadelerle yer verildi:

Arap ülkelerinin desteğiyle Türkiye, Netanyahu'nun ziyaretini engellemek için baskı yaptığını iddia ediyor. Bir Türk diplomatik kaynak AFP'ye verdiği demeçte, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimi ve Türkiye'nin diplomatik çabaları ve diğer liderlerin desteği sayesinde Netanyahu, Mısır'daki toplantıya katılmayacak." dedi.

La liberation (liberasyon) gazetesi de manşetinde, "İsrail-Gazze savaştan sonraki ilk gün" ifadelerine yer verdi. Haberde "Türkiye, Netanyahu'nun Gazze zirvesine katılmasını engellemek için lobi faaliyetlerinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

"TRUMP'IN HEDEFİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ BİR BARIŞ"

ABD Merkezli Washington Post gazetesi, "Trump Orta Doğu'da dönüştürücü bir barış hedeflerken, İsrail ile Arap liderler arasında kilometrelerce mesafe var" manşetini kullandı.

Gazete, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e barış anlaşmasında şartları kabul etmesi için baskı yaptığını ama İsrail'in bu şartlara uymayabileceği endişesini yazdı.

"TRUMP ÖVDÜ DETAYLAR KARANLIKTA KALDI"

ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times da internet sitesinde benzeri bir endişeye yer verirken, "Trump Orta Doğu'nun yeni şafağını övdü ama detaylar karanlıkta kaldı" başlığını kullandı.

Gazete manşetinde ise, "İsrail için yeni sınav, ABD ile ilişkiler onarılabilir mi?" ifadelerine yer verdi.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle ABD kamuoyunda gittikçe kötüleşen itibarını düzeltmek için ateşkes sonrasında çabalaması gerekeceğini yazdı.

ERDOĞAN'IN MELONİ'YLE GÜLDÜREN DİYALOĞU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mısır'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı görüşmede İtalyan lidere sigarayı bırakma tavsiyesi vermesi de İtalya ve dünya basınında yer bulan diyaloglardandı.

Corriere Della Sera gazetesinin internet sitesinde "Erdoğan, Meloni'ye takıldı" başlığıyla yayımlanan haberde, Erdoğan ve Meloni'nin samimi bir an paylaştığı ifade edildi.

ABD merkezli haber kuruluşu Politico'nun Avrupa baskısı ise haberi, "Erdoğan, Meloni'nin sigarayı bırakmasını istiyor fakat Macron, bunun ümitsiz vaka olduğu görüşünde." başlığıyla sundu.