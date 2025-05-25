Mısır'daki Giza Piramitlerinde düzenlenen maraton, 40 ülkeden sporcuları ağırladı

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Mısır'ın tarihi Giza Piramitleri bölgesi, maraton koşusu için dünyanın dört bir yanından gelen onlarca sporcuya ev sahipliği yaptı.

Eşsiz atmosferde düzenlenen 'One Run' maratonu, antik uygarlığın izlerini taşıyan büyüleyici alanda katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

HEM SPOR HEM KÜLTÜR TUTKUNLARI BU MARATONDA BULUŞTU

Yarışta sporculara 1, 5, 10 ve 21 kilometrelik dört parkur seçeneği sunuldu.

Organizatörlere göre yıl boyunca Giza Piramitleri bölgesinde düzenli aralıklarla gerçekleştirilen bu maratonlar, hem spor hem kültür tutkunlarını kendine çekiyor.

KOŞU, DÜNYA ÇAPINDA AYNI ANDA GERÇEKLEŞTİ

İkinci kez düzenlenen Rusya merkezli 'One Run' maratonu, eş zamanlı olarak 30 ülkedeki 110’dan fazla şehirde organize edildi.

Küresel çapta 200 binden fazla koşucunun katıldığı etkinlikte, Mısır ayağına 40 ülkeden gelen 1000'i aşkın atlet katıldı.

Yarışmacılar; 1, 5, 10 ve 21 kilometre olmak üzere dört farklı parkurda koştu.

"KATILIMCILARA EŞSİZ ANILAR BIRAKIYOR"

Etkinliği değerlendiren Mısır Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözcüsü Muhammed eş-Şazili yaptığı açıklamada, "Maraton her yerde yapılabilir ancak Piramitler Maratonu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Spor, tarih ve medeniyetin iç içe geçtiği bir ortamda koşmak, katılımcılara eşi benzeri olmayan anılar bırakıyor." dedi.

Şazili, piramitlerin spor turizmi açısından Mısır’da büyük bir cazibe merkezi haline geldiğini belirterek ülkenin çeşitli bölgelerinde uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma yönünde birçok protokol ve iş birliği anlaşması imzaladıklarını da aktardı.

BÜYÜK KAPI'DAN TARİHE ADIM

Maratona katılmak isteyenler, Giza Piramitlerinin girişinde yer alan ve 'Büyük Kapı' olarak bilinen yeni tarihi yapının içinden geçerek yarış alanına ulaştı.

Eski Mısır inançlarında başka bir dünyaya geçişi simgeleyen bu kapı, yeniden tasarlanarak ziyaretçilere modern bir karşılama alanı sunuyor.

Mısır'daki etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle her yıl düzenlenen ve National Geographic tarafından 'Dünyanın En Büyüleyici Koşu Rotaları' arasında birinci sıraya layık görülen 'Pyramids Half Marathon' (Piramitler Yarı Maratonu) kapsamında gerçekleştirildi.

TARİHLE İÇ İÇE BİR KOŞU DENEYİMİ

Mısırlı arkeolog ve tarih uzmanı Mecdi Şakir, maratonun yalnızca bir spor etkinliği değil aynı zamanda kültürel ve manevi bir deneyim sunduğunu vurgulayarak, "Katılımcılar yalnızca bir yarışa değil adeta tarihin içine koşuyor. Giza Piramitleri gibi kadim bir mirasın gölgesinde koşmak, insanlarda silinmeyecek izler bırakıyor." dedi.

Şakir, katılımcıların yarış öncesinde 'Büyük Kapı'dan geçerken antik bir atmosfere adım attıklarını ve bu kapının piramitler bölgesine yapılan son restorasyon çalışmalarının simgelerinden biri olduğunu ifade etti.

TARİHİ VE TURİSTİK AÇIDAN ÖNEMLİ

Giza Piramitleri bölgesi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası listesinde yer alıyor ve Firavunlar dönemi 4. Hanedanlık hükümdarları Keops, Kefren ve Mikerinos'a ait üç büyük piramidi ile biliniyor.

Bu yapılar, MÖ 2550–2480 yılları arasında inşa edildi.

Özellikle Keops Piramidi, yaklaşık 3 bin 800 yıl boyunca dünyanın en yüksek yapısı olma özelliğini korudu.

MARATONA HER YIL 5 BİN KİŞİ KATILIYOR

Mısır, yılda 100 ila 150 bin turisti yalnızca spor organizasyonları aracılığıyla ağırlarken 'Piramitler Yarı Maratonu'na her yıl yaklaşık 5 bin kişi katılıyor.

Yetkililer, bu tür organizasyonların spor turizmine önemli katkı sunduğunu ve ülke tanıtımında etkili olduğunu belirtiyor.