Mısır’dan İsrail’e doğalgaz resti: Katar seçeneği masada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mısır ve İsrail medya kaynakları, 7 Ağustos’ta imzalanmasına rağmen yürürlüğe girmeyen doğalgaz anlaşmasına ilişkin yeni bilgiler paylaşarak Kahire’nin tedarik için rotayı Katar’a çevirebileceğini duyurdu.

35 MİLYAR DOLARLIK DEV ANLAŞMA ASKIDA

İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğalgaz sahalarından Leviathan'ın ortaklarından NewMed enerji şirketinden 7 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Mısır'la 35 milyar dolar değerinde doğalgaz ihracat anlaşması imzalandığı duyuruldu.

İsrail merkezli Israel Hayom gazetesi, 3 Eylül'de Mısır ve İsrail arasında yapılması beklenirken doğalgaz anlaşmasının askıya alınmasının Tel Aviv yönetiminin tavrından kaynaklandığını yazmıştı.

MISIR'DAN İDDİALARA RED

Haberde, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Mısır ile doğalgaz anlaşmasının kendi onayı olmadan hayata geçirilmemesi yönünde talimat verdiği ve Tel Aviv'in iki ülke arasında yapılan 1979 barış anlaşmasının güvenlik ekinde ihlaller olduğunu öne sürdüğü yer aldı.

Kahire ise bu iddiaları reddetti.

KAHİRE–TEL AVİV HATTINDA REKABET KIZIŞIYOR

İsrail Kanal 12 televizyonu, 2 Aralık'ta Mısır ve İsrail arasındaki anlaşmanın gecikmesi üzerine Katar'ın Mısır'a büyük miktarda doğalgaz tedariki için teklif sunduğunu iddia ederken, Kahire ve Doha'dan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Mısır’ın Kahire 24 sitesi ise 4 Aralık’ta Petrol Bakanlığından bir kaynağa dayandırdığı haberde, İsrail yerine "Katar’a tamamen yönelme ihtimalinin bulunduğunu" yazarken, Mısır'ın alternatif kaynaklar ve ucuz tedarik bulmaya çalıştığı aktarıldı.

İsrail'de yayımlanan ekonomi gazetesi "Globes" ise Tel Aviv'in Mısır'a doğalgaz fiyatını artırmayı ve iç piyasada fiyatı düşürmeyi amaçladığını kaydetti.

ANLAŞMANIN UZATILMASI

Mısır ile İsrail arasında 2019'da 60 milyar metreküplük gaz tedarikini kapsayan anlaşma imzalanmıştı. Leviathan sahasının 2020 yılında faaliyete geçmesinden kısa süre sonra Mısır'a gaz tedariki başlamıştı.

Leviathan gaz sahasında geçen yıl üretilen 11,33 milyar metreküp doğalgazın büyük kısmı Mısır ve Ürdün’e ihraç edilmişti.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, NewMed enerji şirketiyle yapılan doğalgaz anlaşmasına ilişkin, "Bu anlaşma 2019'dan beri yürürlükte. Anlaştığımız tek şey, üretim artışı beklentisiyle anlaşmanın 2040 yılına kadar uzatılması." açıklamasında bulunmuştu.