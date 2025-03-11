Mısır'dan İsrail'in Gazze'ye elektrik tedarikini kesmesine ilişkin kınama

AA

İsrail, Gazze'ye yönelik elektrik tedarikini kesme kararı aldı..

Karar sonrası tepkiler sürerken bir açıklama da Mısır'dan geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, insancıl hukukun yeni bir ihlali olarak gördüğü İsrail'in Gazze'ye elektrik tedarikini kesmesini kınadı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Mısır'ın İsrail'in yürüttüğü toplu cezalandırma siyasetlerini tümüyle reddettiğine dikkat çekilen açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaşanan sıkıntıların daha da kötüleşmesine sebep olan insani yardımların girişinin askıya alınmasının da altı çizildi.

Açıklamada Mısır, uluslararası toplumdan söz konusu ihlallerin durdurulması için sorumluluklarını yerine getirmesini istedi.

NE OLMUŞTU

İsrail, Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de 9 Mart'ta Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.