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    Moskova - Antalya uçağında maskesiz yolcunun gözaltına alınması alkışlandı

    Rusya'nın başkenti Moskova'dan Antalya'ya giden uçaktaki yolculardan biri tüm uyarılara rağmen maske takmayı reddedince polis tarafından yaka paça gözaltına alınırken, diğer yolcular polisi alkışladı.
    • İHA
    • 05.09.2021 - 00:17
    • Güncelleme : 05.09.2021 - 00:19
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    Moskova - Antalya uçağında maskesiz yolcunun gözaltına alınması alkışlandı

    Rus havayolu şirketine ait yaklaşık 400 yolcusu bulunan uçakta bir yolcunun maske takmayı reddetmesi gerginliğe neden oldu.

    BİR YOLCU, MASKE UYARILARINA KULAK ASMADI

    Rusya'nın başkenti Moskova'dan Antalya'ya giden uçakta kalkış hazırlıkları sürerken, hostesler yolcuları maske takmaları konusunda uyardı. Uyarılara kulak asmayan yolculardan biri maske takmamakta diretti.

    POLİS YAKA PAÇA GÖZALTINA ALINDI

    Uçaktaki diğer yolcuların, maske takmayı reddeden şahsa tepki göstermesi ile birlikte uçağın içinde tansiyon yükselirken, uçuş ekibi havaalanı polisine haber vererek duruma müdahale edilmesini istedi. Uçağa giren polis memurları da yolcuyu maske takması konusunda uyardı. Polis, maske takmama yönündeki ısrarını sürdürmesi üzerine yolcuyu yaka paça gözaltına aldı.

    Moskova - Antalya uçağında maskesiz yolcunun gözaltına alınması alkışlandı VİDEO

    YOLCULAR, POLİSİ ALKIŞLADI

    Uçakta bulunan diğer yolcular ise polisleri alkışladı. Olay nedeniyle uçak rötar yaparken, uçağın gecikmeli olarak Antalya’ya ulaştığı öğrenildi.

    Moskova - Antalya uçağında maskesiz yolcunun gözaltına alınması alkışlandı #1

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