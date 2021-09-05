Haberler

Dünya Haberleri

Moskova - Antalya uçağında maskesiz yolcunun gözaltına alınması alkışlandı

Moskova - Antalya uçağında maskesiz yolcunun gözaltına alınması alkışlandı

Rusya'nın başkenti Moskova'dan Antalya'ya giden uçaktaki yolculardan biri tüm uyarılara rağmen maske takmayı reddedince polis tarafından yaka paça gözaltına alınırken, diğer yolcular polisi alkışladı.