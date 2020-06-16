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Moskova'da iki polis memuruna silahlı saldırı

Moskova'da iki polis memuruna silahlı saldırı

Bir taksiyi durduran trafik polislerine yoldan geçen bir kişi tarafından ateş açılırken, saldırı sonucu 2 polis ve saldırgan ağır yaralandı.