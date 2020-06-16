- En Son Haber
- Dünya Haberleri
- Moskova'da iki polis memuruna silahlı saldırı
Moskova'da iki polis memuruna silahlı saldırı
- DHA
- 16.06.2020 - 11:43
Rusya’nın başkenti Moskova’nın en işlek caddelerinden Leninskiy Prospekt’te, silahlı bir saldırgan, kural ihlali yapan taksiyi durduran 2 trafik polisine ateş açtı.
3 YARALI
Saldırı üzerine polislerde şahsa ateşle karşılık verirken, 2 polis memuru ve saldırgan ağır yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Moskova'da iki polis memuruna silahlı saldırı
"UYUŞTURUCU ETKİSİ ALTINDAYDI"
Rus medyasında yer alan haberlerde, polislere ateş açan 24 yaşındaki saldırganın, Rusya Federasyonu’na bağlı İnguşetiya Cumhuriyeti doğumlu olduğu belirtildi.
İnterfaks ajansı, olayda ağır yaralanan saldırganın hastanede hayatını kaybettiğini öne sürdü. Ancak polis yetkilileri henüz bu bilgiyi doğrulamadı. Saldırganın olay sırasında uyuşturucu madde etkisi altında olduğu da iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.