Mossad Başkanı David Barnea: 7 Ekim saldırılarında yer alanlar artık ölüdür Barnea, 7 Ekim saldırılarında rol oynayanları hedef almaya devam edeceklerini söyledi. Üstü kapalı mesajlar veren Mossad şefi, Lübnan'daki saldırıyı düzenleyenlerin kendileri olduğunu ima etti.

AA & Ensonhaber

İsrail dış istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea, 7 Ekim saldırılarıyla ilgili konuştu.

Tel Aviv yönetimi, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi düzenlediği suikast sonucu öldürdü.

Saldırıya işaret eden Barnea, Aruri'ye yönelik suikastta İsrail'in parmağı olduğuna dair işaretler verdi.

"Her Arap anne şunu bilmelidir ki..."

Barnea, "Her Arap anne şunu bilmelidir ki, eğer oğulları 7 Ekim saldırılarına ortak olmuşsa, onlar artık ölüdür." dedi.

İsrail basını: Dolaylı göndermeler netti

İsrail basınından Jerusalem Post, Barnea'nın sözlerine ilişkin şu notları paylaştı:

Salı sabahı ölen eski Mossad şefi Zvi Zamir'in cenazesinde konuşurken, salı gecesi geç saatlerde Beyrut'ta öldürülen Aruri'den ismiyle bahsetmedi, ancak zamanlama ve dolaylı göndermeler netti.

Salih el-Aruri kimdir

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966'da Ramallah'ta doğdu.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.

Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.