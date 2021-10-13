Mossad'ın eski başkanı Yossi Kohen: İran nükleer silah elde edemez

İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanı Yossi Cohen Tel Aviv hükümetinin iddialarının aksine, İran'ın nükleer silah edinemeyecepini savundu.

Jerusalem Post gazetesinin düzenlediği konferansa katılan, İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanı Yossi Kohen, İran'ın nükleer programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMA TAMAMEN YENİLENMELİ"

İran ile yapılması planlanan olası nükleer anlaşmanın "tamamen yenilenmesi" gerektiğini söyleyen Cohen, aksi halde İran'ın bugünkünden daha fazla nükleer kapasiteye sahip olacağını ileri sürdü.

İRAN, NÜKLER SİLAH EDİNEMEZ

Tahran yönetiminin nükleer çalışmalarına ilişkin soruya Cohen, "İran'ın bugüne kadar nükleer silah edinmeye yakın bile olmadığını düşünüyorum. Bu, dünyadaki bazı güçlerin uzun süredir devam eden çabalarından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

"İRAN'A DIŞ DESTEK AZALDI"

Geçmişe oranla Tahran'a dış desteğini azaldığını savunan Cohen, İran'ın pozisyonun daha da zayıfladığını öne sürdü.

Cohen, İran'ın nükleer silah elde etmesi halinde İsrail'in bunu kendi başına engellemeye muktedir olması gerektiğini sözlerine ekledi.

SAVUNMA BAKANI TERSİNİ SÖYLEMİŞTİ

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ağustos başında yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer silah geliştirmesini sağlayacak yeterli malzemeye ulaşmasına 10 hafta uzaklıkta olduğunu iddia etmişti.