Muhammed bin Selman, Lindsey Graham'la çadırda görüştü Suudi Veliaht Prens, Amerikalı Senatör Graham'la bir araya geldi. Çadırda gerçekleştirilen görüşmede Riyad-Washington ilişkileri ve bölgesel meseleler masaya yatırıldı.

AA & Ensonhaber

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'den senatör ağırladı.

Cumhuriyetçi Senatör Lidnsey Graham, Selman'ın misafiri olarak El-Ula şehrine gitti.

Suudi resmi haber ajansı SPA'ya göre Selman ve Graham, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Graham'ı çadırda ağırladı

Veliaht Prens ayrıca, Senatör ve Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Mark Warner, Maine Senatörü Angus King, Teksas Senatörü John Cornyn, New York Senatörü Kirsten Gillibrand, Georgia Senatörü Jon Ossoff ve Arizona Senatörü Mark Kelly ile de bir araya geldi.

Selman ve Graham'ın geleneksel Arap çadırında otururken çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini değerlendirdiler

Görüşme sırasında iki ülke arasındaki ilişkiler ve iş birlikleri gözden geçirildi, ortak çıkarları ilgilendiren çeşitli konular masaya yatırıldı.

Bu arada Orta Doğu gezisi kapsamında Türkiye ve Ürdün'ün ardından Katar'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Mısır ve işgal altındaki Batı Şeria'ya da gidecek.

Selman-Biden görüşmesi

Muhammed bin Selman, geçtiğimiz aylarda, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki gelişmeleri ele almıştı.

Selman ve Biden, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest kalması için süren çabaları memnuniyetle karşılamıştı.

Devam eden krizin yatışmasının ardından, İsrail ve Filistin arasında sürdürülebilir bir barış için yapılacak çalışmaların önemine değinilmişti.