Muhammed Dahlan: Filistin'de yeni liderliğe ihtiyacımız var Dahlan, "Abbas'a hayır, Hamas'a hayır" açıklaması yaptı. ABD merkezli gazeteye konuşan Dahlan, yeni isimlerin sahneye çıkması gerektiğini savundu.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın güvenlik danışmanı olarak bilinen Muhammed Dahlan, Filistin hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

New York Times gazetesine konuşan sürgündeki Dahlan, Mısır, Suudi Arabistan ve Emirlik liderlerinin, Filistin devletine yönelik çabaların bir parçası olan süreçleri desteklemeye açık olduklarını söyledi.

İsminin açıklanmaması şartıyla konuşan iki Filistinli yetkiliye göre, 6 Arap hükümetinden yetkililer, Gazze'nin geleceğini ve ateşkes ihtiyacını ele almak üzere geçen hafta Suudi Arabistan'da toplandı.

Abbas'a ve Hamas'a 'hayır' dedi

Filistin'de yeni liderliğe ihtiyaç duyulduğunu savunan Dahlan, şöyle konuştu:

(Filistin Devlet Başkanı Mahmud) Abbas'a hayır, Hamas'a hayır. Filistin Yönetimi'nden sorumlu yeni isimler olmalı.

Filistin siyasi sahnesinden izole edildi

Dahlan yıllar, boyunca Filistin siyasi sahnesinden izole edildi ve eleştirildi. Hamas 2007'de Gazze'de kontrolü ele aldığında Abbas'ın ulusal güvenlik danışmanıydı.

"BAE ve Suudi Arabistan yardıma hazır"

Yeni bir Filistin yönetiminin, "dost Arap devletlerini" Gazze'de düzeni sağlamaya yardımcı olmak için asker göndermeye davet edebileceğini belirten Dahlan, İsrail'in Filistin devleti kurulmasını kabul etmesi durumunda BAE ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin yardıma hazır olacağını kaydetti.