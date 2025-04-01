Münbiç'te terör örgütü PKK'nın döşediği mayınlar patladı: 7 yaralı

AA & Ensonhaber

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin güneyindeki Tişrin Barajı çevresindeki Şaş el-Baba ve Gaşle köylerinde, terör örgütü tarafından döşenen mayınlar patladı. Bayram ziyareti için bölgeye gelen 7 kişi patlamalar sonucu yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hızlı bir şekilde hastaneye sevk etti.

SİVİLLERİN GEÇİŞİNİ ENGELLEMEK İÇİN MAYIN DÖŞEDİLER

Yerel kaynaklar, PKK/YPG terör örgütünün daha önce kontrol ettiği bölgelerde geniş çapta mayınlama yapıldığını ve bu tür patlamaların sıkça yaşandığını belirtti. Ayrıca, örgütün sivillerin güvenli geçişini engellemek amacıyla kritik güzergahlara el yapımı patlayıcılar yerleştirdiği ifade edildi.