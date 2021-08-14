Elon Musk, Jeff Bezos'a göndermede bulundu

Ayrıca Bezos geçen ay, Blue Origin’in New Shepard roketiyle uzayın sınırına gitmeden hemen önce, Artemis görevine rekabetin geri getirilmesi için NASA'ya çağrıda bulunan bir açık mektup yayınladı.

Bunu yapabilecek bir konumda olduğu için şanslı olduğunu söyleyerek, arazi aracının geliştirilmesi ile ilgili milyarlarca dolarlık maliyeti karşılamayı teklif etti.

MUSK KONGREYE TEŞEKKÜR ETTİ

Ardından Musk ise, "Aksini yapması için aşırı baskı yapılmasına rağmen, hükümetin doğru karar alması için mücadele edenlere teşekkür ediyor. ABD'nin özünde olan da bu diyerek” Bezos’un protestosunu reddeden Kongre temsilcilerine teşekkür etti.