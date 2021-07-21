Mustafa Akıncı'nın KKTC'ye külliye müjdesiyle ilgili yorumu

Ada'ya kazandırılacak külliyeden rahatsız olan Akıncı, mesajında eleştirel ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclisi'nde yaptığı konuşmada, külliye müjdesi verdi.

Erdoğan, "KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi proje çalışmaları bitti ve inşasına da inşallah yakında başlıyoruz." dedi.

MÜJDELİ HABERİ BEĞENMEDİ

KKTC'deki son seçim sürecinde Rum kesimine şirin gözükmek adına tepki çeken açıklamalarıyla gündem olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müjdeli haberi beğenmedi.

Akıncı, sosyal medya hesabından külliye müjdesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Devletlerin itibarı binalarının ihtişamı ile ölçülmez. Demokrasisi, özgürlüklere, insan haklarına, hukuka, adalete saygısı, yurttaşlarının refah düzeyi ile ölçülür." dedi.

Mustafa Akıncı, şu ifadeleri kullandı:

"2018 YILINDA YIKTIRMAK ZORUNDA KALDIK"

"KKTC cumhurbaşkanlığı ofisi olarak kullanılan binanın yapım tarihi 1939'dur. Dr. Fazıl Küçük'ten başlayarak işlevini günümüze kadar taşıyan bu tarihi binanın hemen yanına 1989 yılında yeni bir bina daha yapıldı. Diğerinden tam 50 yıl daha genç olan bu binayı, bilimsel raporlar ışığında çürüğe çıkıp tehlikeli duruma geldiğinden, 2018 yılında yıktırmak zorunda kaldık.

GECEKONDU İFADESİNDEN RAHATSIZ OLDU

'Gecekondu' yakıştırması yapılan mütevazi tarihi yapı ise ayakta durmaya devam ediyor. Kuşkusuz ihtiyaca göre, yeri geldikçe yeni binalar yapılabilir; ama toplumlar bunu önceliklerini gözeterek, yasa ve kurallarına uygun biçimde yaparlar. Bir başkasının kararı ve lütfu olarak gerçekleştirmezler. Devletlerin itibarına gelince, binalarının ihtişamı ile ölçülmez. Demokrasisi, özgürlüklere, insan haklarına, hukuka, adalete saygısı, yurttaşlarının refah düzeyi ile ölçülür."





ERDOĞAN NE DEDİ

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC Meclisi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu KKTC'ye yakıştırmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki bina malum bu İngilizlere ait bir gecekondu. Bir de muhteşem bir millet bahçesini orada yapalım, gerçekleştirelim. Devlet olmanın ifadesi budur. Bu projeyi hayata geçirmek suretiyle nasıl bir Kıbrıs Türklerine ait devlet varmış, bunu birilerinin görmesi lazım." ifadelerini kullanmıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de müjdeyi verdi ViDEO