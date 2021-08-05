Mustafa Şentop, İran Meclis Başkanı Kalibaf ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran'ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere beraberindeki heyet ile birlikte geldiği İran'ın başkenti Tahran’da İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile bir araya geldi.

YEMİN TÖRENİNE KATILDI

TBMM Başkanı Şentop ayrıca, temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşme gerçekleştirmiş ardından Reisi'nin Meclisteki yemin törenine katılmıştı.

İRAN'I ZİYARET EDEN HEYETTE KİMLER VAR?

İran'a ziyarette bulunan Şentop’un heyetinde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye-İran Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de yer alıyor.