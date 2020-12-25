Mutasyona uğrayan virüs Almanya'ya da sıçradı

İngiltere’de mutasyona uğrayan korona virüsün yeni türünün Almanya’da da tespit edildiği bildirildi.

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde yeni tip korona virüsün (Covid-19) mutasyona uğramasının ve yeni türün daha da bulaşıcı olduğunu açıklamasının ardından Avrupa ülkelerinde endişe giderek artıyor.

ALMAYA'YA DA SIÇRADI

Almanya’nın Baden-Wuerttemberg eyaleti Sağlık Bakanlığı, Freudenstadt kentinde İngiltere'de rastlanan mutasyona uğraşmış koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık, söz konusu vakanın ülkedeki ilk mutasyona uğrayan vaka olduğunu ifade etti.

Mutasyona uğrayan virüsün tespit edildiği hastanın 20 Aralık’ta İngiltere’den geldiği, Frankfurt Havalimanından Almanya’ya giriş yaptığı aktarıldı.





HASTA VE YAKINLARI KARANTİNAYA ALINDI

Bakanlık, kadın hastanın evinde karantina alındığı ifade etti. Söz konusu hastaya Frankfurt Havalimanında yapılan ilk testin negatif çıktığı belirtilirken, İngiltere'den geldiği için mutasyon ihtimaline karşı karantinaya alındığı, daha sonra yapılan testin pozitif çıktığı aktarıldı.

Hastayı havaalanından alan yakınlarının da karantinaya alındığı vurgulandı.