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    Myanmar'da askeri uçak çelik fabrikasının üzerine düştü: 13 ölü, 16 yaralı

    Myanmar'da askeri uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
    • AA
    • 10.06.2021 - 08:27
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 09:05
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    Myanmar'da askeri uçak çelik fabrikasının üzerine düştü: 13 ölü, 16 yaralı

    Myanmar'ın Mandalay İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 16 ordu personelini taşıyan askeri uçağın öğle saatlerine doğru Mandalay'daki bir çelik fabrikasının üzerine düştüğü bildirildi.

    13 KİŞİ ÖLDÜ

    Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

    NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Kazanın nedeninin ise araştırıldığı belirtildi.

    Myanmar da askeri uçak çelik fabrikasının üzerine düştü: 13 ölü, 16 yaralı #1

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