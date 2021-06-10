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- Myanmar'da askeri uçak çelik fabrikasının üzerine düştü: 13 ölü, 16 yaralı
Myanmar'da askeri uçak çelik fabrikasının üzerine düştü: 13 ölü, 16 yaralı
Myanmar'da askeri uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
- AA
- 10.06.2021 - 08:27
- Güncelleme : 10.06.2021 - 09:05
Myanmar'ın Mandalay İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 16 ordu personelini taşıyan askeri uçağın öğle saatlerine doğru Mandalay'daki bir çelik fabrikasının üzerine düştüğü bildirildi.
13 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Kazanın nedeninin ise araştırıldığı belirtildi.