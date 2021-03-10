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- Myanmar'da bir rahibe polislerin önünde diz çöktü: Çocukları vurmayın
Myanmar'da bir rahibe polislerin önünde diz çöktü: Çocukları vurmayın
Myanmar'da bir rahibe darbe karşıtı göstericiler için diz çökerek polise yalvardı ancak sivillerin üzerine ateş açılmasını engelleyemedi.
- Haber Merkezi
- 10.03.2021 - 23:04
- Güncelleme : 10.03.2021 - 23:52
Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koyması sonrası başlayan darbe karşıtı protestolarda polisin, göstericilere müdahalesi giderek sertleşiyor.
Ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen protestolarda polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
RAHİBE POLİSLERE YALVARDI: ÇOCUKLARI VURMAYIN
Tüm bu çatışmaların ortasında bir rahibenin polislerin önünde diz çökerek yalvarması dikkat çekti.
"Çocukları vurmayın, onları bağışlayın. Gerekirse beni vurun" diyen rahibeye, Myanmarlı polisler "Eylemcilere ölene kadar ateş etmemiz talimatı verildi" yanıtını verdi.
Myanmar'da rahibe, göstericilere ateş açmaması için polisin önünde diz çöktü
POLİSLER ATEŞ ETMEYE DEVAM ETTİ
Rahibenin tüm direnişleri işe yaramadı, Mynarlı polisler sivillere ateş etmeye devam etti.