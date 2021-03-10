Euro
8.9672
-1.12%
Dolar
7.5021
-1.38%
Altın
416.32
-0.93%
Borsa
1.565
1.02%
Bitcoin
424.583
3.51%
EXEN Coin
15.64
-0.76%
7ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 7 C

    Myanmar'da bir rahibe polislerin önünde diz çöktü: Çocukları vurmayın

    Myanmar'da bir rahibe darbe karşıtı göstericiler için diz çökerek polise yalvardı ancak sivillerin üzerine ateş açılmasını engelleyemedi.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2021 - 23:04
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 23:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Myanmar'da bir rahibe polislerin önünde diz çöktü: Çocukları vurmayın

    Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koyması sonrası başlayan darbe karşıtı protestolarda polisin, göstericilere müdahalesi giderek sertleşiyor.

    Ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen protestolarda polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

    RAHİBE POLİSLERE YALVARDI: ÇOCUKLARI VURMAYIN

    Tüm bu çatışmaların ortasında bir rahibenin polislerin önünde diz çökerek yalvarması dikkat çekti.

    "Çocukları vurmayın, onları bağışlayın. Gerekirse beni vurun" diyen rahibeye, Myanmarlı polisler "Eylemcilere ölene kadar ateş etmemiz talimatı verildi" yanıtını verdi.

    Myanmar'da rahibe, göstericilere ateş açmaması için polisin önünde diz çöktü

    POLİSLER ATEŞ ETMEYE DEVAM ETTİ

    Rahibenin tüm direnişleri işe yaramadı, Mynarlı polisler sivillere ateş etmeye devam etti.

    Myanmar da bir rahibe polislerin önünde diz çöktü: Çocukları vurmayın #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir