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Myanmar'da bir rahibe polislerin önünde diz çöktü: Çocukları vurmayın

Myanmar'da bir rahibe polislerin önünde diz çöktü: Çocukları vurmayın

Myanmar'da bir rahibe darbe karşıtı göstericiler için diz çökerek polise yalvardı ancak sivillerin üzerine ateş açılmasını engelleyemedi.