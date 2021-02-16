Myanmar'da ordudan açıklama: Bu bir darbe değildir

Myanmar'da ordudan açıklama: Bu bir darbe değildir

Darbe yapan ordu sözcüsü, Myanmar silahlı kuvvetlerinin ülkede iktidarı ele geçirmekten başka seçeneği bulunmadığını ve bunun bir darbe olmadığını söyledi.

Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan protestolar devam ederken, askeri yetkililer tarafından düzenlenen basın toplantısında, Myanmar ordu sözcüsü Tuğgeneral Zaw Min Tun açıklamalar yaptı. Myanmar ordusunun iktidarı ele geçirmekten başka şansı olmadığını ifade ederek bunun bir darbe olmadığını söyledi.

"ANAYASAYA BAĞLI KALACAĞIZ"

Referandumla kabul edilen 2008 anayasasına bağlı kalacaklarını ifade eden Zaw Min Tun, "Hedefimiz bir seçim düzenlemek ve yönetimi kazanan partiye devretmek." dedi.

HAKLI GEREKÇELERİ VAR

Zaw Min Tun, sivil hükümet liderlerinin tutuklanmasının haklı gerekçelerini olduğunu belirterek, eski lider Aung San Suu Kyi'nin tutukluluğunun anayasa kapsamında değerlendirileceğini kaydetti.

"POLİSE ŞİDDET UYGULANDI"

Ayrıca Min Tun,Yangon'daki darbe karşıtı protestolar sırasında göstericilerin polise şiddet uyguladığını, yaralanan bir polisin hayatını kaybettiğini söyledi.

MYANMAR ASKERİ DARBESİ

Myanmar ordusu, Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu NLD’nin Kasım 2020'de düzenlenen genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Darbenin ardından Myanmar'da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Yasaklara rağmen halk darbeye karşı tepki göstermek için protestolarını sürdürüyor.